Pimenta: "a prova de que todo o bolsonarista é covarde é Daniel Silveira"

O deputado do PT-RS criticou o descumprimento de ordens judiciais pelo bolsonarista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) criticou o deputado Daniel Silveira (União Brasil-RJ), que insiste em desafiar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e não pretende colocar tornozeleira eletrônica, como foi determinado pela Corte.

"A prova de que todo o bolsonarista é covarde é Daniel Silveira. Um leão para quebrar placa de rua, e um gatinho para assumir seus erros e cumprir uma decisão judicial", escreveu o parlamentar no Twitter.

O deputado bolsonarista está preso por ordem de Moraes em fevereiro do ano passado, após fazer ataques a ministros do STF. Nesta semana o parlamentar voltou a desafiar a Corte, ao dizer que vai morar nas dependências do Congresso para não ter de colocar tornozeleira eletrônica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Silveira também foi o mesmo parlamentar, que quebrou a placa da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada pelo crime organizado.

Daniel Silveira (à esq.) e o deputado estadual Rodrigo Amorim (RJ) Reprodução





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A prova de que todo o bolsonarista é covarde é Daniel Silveira. Um leão para quebrar placa de rua, e um gatinho para assumir seus erros e cumprir uma decisão judicial. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) March 30, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE