Pimenta alerta para a necessidade de investigações sobre a fala da irmã de Adriano da Nóbrega

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) alertou, nesta quarta-feira (6), para a importância de investigadores apurarem a proximidade do Planalto com o ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega, após a escuta da Polícia Civil sobre uma conversa de uma irmã dele.

"A pergunta que não quer calar: Quem mandou matar Adriano em troca de cargos no Planalto?", escreveu o parlamentar no Twitter.

De acordo com as gravações, Daniela Magalhães da Nóbrega, irmã do ex-policial, conversou com uma tia dois dias após a morte do miliciano e afirmou que ele teria ficado sabendo da existência de uma reunião "envolvendo seu nome no palácio e do desejo de que se tornasse um ‘arquivo morto'".

O ex-policial tinha proximidade com o clã presidencial. Em 2005, Bolsonaro, na época deputado federal, criticou a condenação por homicídio de Adriano.

Em 2007, a então mulher do ex-PM, Daniella Mendonça, foi empregada no gabinete de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Naquele ano, o atual senador era deputado estadual no Rio.

Em 2016, a mãe de Adriano assumiu um cargo no mesmo lugar. No período em que era deputado estadual (2003-2019) no Rio, Flávio chegou a fazer uma homenagem ao ex-policial.

