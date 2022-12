Pimenta alerta sobre juros e cita medida 'para estancar a sangria que saqueia a economia brasileira'

Os juros do cartão de crédito podem chegar a quase 380% no acumulado do ano, apontou a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) defendeu neste sábado (17) que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faça um programa de refinanciamento das dívidas para dar ao povo mais poder de consumo. Os juros do cartão de crédito podem chegar a 379% no acumulado do ano, de acordo com números divulgados pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) em novembro. O cartão de crédito é o principal fator (86,2%) de endividamento da população brasileira, mostrou a pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), publicada no mês passado.

"É imperioso enfrentar essa realidade, criar um grande programa de refinanciamento das dívidas e estancar essa sangria que saqueia a luz do dia a economia brasileira e retira poder de compra principalmente das camadas mais empobrecidas", escreveu o parlamentar no Twitter.

Segundo Pimenta, "nada é mais corrosivo para economia brasileira do que a forma perversa que nossa economia foi capturada pelo Bancos". "É inacreditável e não existe nada parecido no mundo. A poupança remunera menos de 8% ao ano e o juro do cartão de crédito chega ao espantoso número de 379% ao ano".

Mais de 60 milhões de brasileiros têm contas atrasadas e estão com nomes no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), mostraram números da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) neste semestre.

