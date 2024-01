Pimenta critica "jornalismo seletivo" na cobertura das prisões de prefeitos catarinenses

Apoie o 247

247 - Ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta (PT) publicou no X, antigo Twitter, neste sábado (27) uma crítica ao que chamou de "jornalismo seletivo" na cobertura das prisões de prefeitos de Santa Catarina. O estado teve nesta sexta-feira (26) o segundo prefeito detido em três dias. São 18 presos em um ano e dois meses, todos suspeitos de envolvimento em casos de corrupção.

"É interessante que as matérias que falam sobre a prisão de 18 prefeitos em SC [Santa Catarina] não têm partido dos presos nem quem eles apoiaram para governador e presidente. É um tipo de jornalismo: o jornalismo seletivo! Foto em campanha com seus candidatos em 2022 nenhuma até agora eu vi postada", criticou o ministro.

Os prefeitos presos são filiados ao PL, Podemos, PP, PSD, MDB, Patriota e Republicanos. Veja a lista:

Ari Bagúio (PL), de Ponte Alta do Norte

Alfredo Cezar Dreher (Podemos), de Bela Vista do Toldo

Antônio Rodrigues (PP), de Balneário Barra do Sul

Antônio Ceron (PSD), de Lages

Armindo Sesar Tassi (MDB), de Massaranduba

Adriano Poffo (MDB), de Ibirama

Adilson Lisczkovski (Patriota), de Major Vieira

Douglas Elias Costa (PL), de Barra Velha

Deyvisonn de Souza (MDB), de Pescaria Brava

Felipe Voigt (MDB), de Schroeder

Joares Ponticelli (PP), de Tubarão

Luiz Henrique Saliba (PP), de Papanduva

Luiz Carlos Tamanini (MDB), de Corupá

Luiz Divonsir Shimoguiri (PSD), de Três Barras

Luiz Antonio Chiodini (PP), de Guaramirim

Marlon Neuber (PL), de Itapoá

Patrick Corrêa (Republicanos), de Imaruí

Vicente Corrêa Costa (PL), de Capivari de Baixo

