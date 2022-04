Pimenta: 'decisão do STF sobre Daniel Silveira é importante, mas Bolsonaro continuará testando as instituições' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou, nesta sexta-feira (1), no Facebook, que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) a favor de tornozeleira para o deputado federal Daniel Silveira (PT-RS) é importante, mas, de acordo com o parlamentar, apoiadores do bolsonarismo farão novos ataques às instituições democráticas.

"O episódio do Daniel Silveira é só mais uma tentativa do Bolsonaro em testar as instituições. E vamos assistir a isso durante todo este ano. Bolsonaro vai ser permanentemente motivo de instabilidade. Vai fazer uma campanha à margem da lei", afirmou.

O deputado Daniel Silveira foi preso no ano passado por ameaças a ministros do STF.

O parlamentar do PT também criticou o fato de o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, ser pré-candidato a vice na chapa de Bolsonaro.

"Não é à toa que ele (Bolsonaro) colocou Braga Netto. Ele quer intimidar a sociedade, mandando um recado: 'eu tenho as Forças Armadas do meu lado'. Como se esse suposto poder que ele acha que tem fosse superior ao da Constituição", disse Pimenta.

Nessa quinta-feira (31), data que marcou os 58 anos do golpe de 64, Braga Netto emitiu uma nota de apoio à Ditadura Militar (1964-1985).

Também nessa quinta, Pimenta alertou que "apologia à ditadura militar é crime!".

