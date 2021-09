Pimenta denuncia que caminhoneiros travam abastecimento e Polícia Rodoviária faz corpo mole (vídeo)

O deputado do PT-RS alerta para a desordem provocada por caminhoneiros, que fazem bloqueios em estradas do Rio Grande do Sul. "Não existe policiamento no local", disse Paulo Pimenta edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) denunciou no Twitter que caminhoneiros bolsonaristas estão bloqueando estradas no município de Três Cachoeiras, norte do Rio Grande do Sul.

"GRAVÍSSIMO: Acabo de receber uma denúncia de caminhoneiros estão sendo parados em Três Cachoeiras, divisa entre RS e SC, eles sequer sabem o motivo da paralisação. Não existe policiamento no local e as lideranças do bloqueio não são da região", escreveu o parlamentar no Twitter.

Caminhoneiros apoiadores de Jair Bolsonaro resolveram fazer bloqueios em estradas pelo país depois dos atos de bolsonaristas que aconteceram na terça-feira (7). Eles, no entanto, não têm apoio formal de entidades da categoria.

PUBLICIDADE

Bolsonaro pediu aos caminhoneiros o encerramento dos bloqueios.

GRAVÍSSIMO: Acabo de receber uma denúncia de caminhoneiros estão sendo parados em Três Cachoeiras, divisa entre RS e SC, eles sequer sabem o motivo da paralisação. Não existe policiamento no local e as lideranças do bloqueio não são da região. pic.twitter.com/fV3Elf1wfH PUBLICIDADE September 9, 2021

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao nosso boletim sobre o tema:





PUBLICIDADE