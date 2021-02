Pimenta diz que processos contra Lula sobre sítio de Atibaia também podem ser anulados

247 – "URGENTE: O ministro do STF, Edson Fachin, pautou suspeição dos desembargadores que condenaram @LulaOficial no caso do sítio de Atibaia, se eles forem suspensos, todas as ações no âmbito do TRF-4 podem ser anuladas. #JustiçaParaLula", postou o deputado Paulo Pimenta em suas redes sociais.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.