Pimenta: 'Lula e Alckmin deram um passo para a justiça e para a democracia' no Brasil

O deputado do PT-RS repercutiu o encontro que formalizou a indicação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para ser vice do ex-presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou nesta sexta-feira (8) que a indicação do PSB para o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin ser o nome da sigla pessebista para ser vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um passo para "democracia" e "justiça" no Brasil.

Outro membro do PT se pronunciaram sobre a possível chapa presidencial. ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, o Alckmin na vice de Lula é um "gesto de grandeza".

O ex-presidente Lula disse que passará a se referir ao ex-governador "companheiro Alckmin".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Partido dos Trabalhadores marcou para a próxima quinta-feira (14) a data para a oficialização da chapa presidencial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Intenções de voto

Na primeira pesquisa sobre a eleição presidencial sem a apresentação do nome do ex-juiz declarado parcial Sergio Moro, os números do Ipespe, divulgados na quarta-feira (6), mostraram que o ex-presidente Lula ficou em primeiro lugar, com 44% dos votos, quase 15 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta (7), apontou Fernando Haddad em primeiro lugar, com 29% dos votos, na disputa pelo governo do estado de São Paulo, quase dez pontos percentuais à frente do ex-governador Márcio França, do PSB.

"Essa chapa não é só para ganhar as eleições. Talvez ganhar as eleições seja mais fácil do que a tarefa que nós teremos para recuperar esse país", afirmou @LulaOficial ao lado de @GeraldoAlckmin.



Mais um passo dado na longa batalha pela democracia, pela justiça e pelo Brasil! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 8, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE