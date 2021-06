Pimenta: 'prova de Luís Miranda é o que falta para derrubar Bolsonaro'

O deputado do PT-RS fez referência às denúncias do deputado Luís Miranda (DEM-DF) sobre corrupção dentro do Ministério da Saúde envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin. O parlamentar pelo Distrito Federal depõe nesta sexta-feira (25) na CPI da Covid edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) destacou no Twitter a possibilidade de Jair Bolsonaro cair, após o depoimento do deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), que, junto com o seu irmão Luis Ricardo, falará nesta sexta-feira (25) à CPI da Covid a partir das 14h.

"Hoje é um dia decisivo para o futuro do país. As provas que Luis Miranda e seu irmão devem apresentar na #CPIdoGenocidio sobre a CORRUPÇÃO DE BOLSONARO e seus asseclas na COMPRA DAS VACINAS é o que falta para derrubar o governo MILICIANO, GENOCIDA E CORRUPTO", escreveu o petista.

O parlamentar pelo Distrito Federal vem denunciando publicamente que o seu irmão, chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, foi pressionado dentro da pasta a agilizar a importação da vacina Covaxin, a mais cara adquirida pela gestão de Eduardo Pazuello, ao custo de US$ 15 por dose.

A compra superfaturada do imunizante foi a única para a qual houve um intermediário e sem vínculo com a indústria de vacina, a empresa Precisa. O preço da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante.

Ao site Metrópoles, o deputado Miranda disponibilizou as mensagens encaminhadas a um secretário de Bolsonaro com os alertas de uma possível corrupção na pasta.

