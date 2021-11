Pimenta: quem poderia imaginar que os responsáveis pela prisão injusta de Lula virariam candidatos?

Deputado petista ironizou o anúncio de que Deltan Dallagnol renunciou ao cargo no Ministério Público e deverá disputar um mandato de deputado pelo Podemos edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), um dos mais críticos da Lava Jato no Congresso, reagiu com ironia à notícia de que Deltan Dallagnol renunciou ao cargo de procurador no Ministério Público Federal.

Assim como o ex-juiz Sérgio Moro, Dallagnol vai se filiar ao Podemos e deverá disputar uma vaga de deputado na Câmara. "Quem poderia imaginar que a os reesposáveis pela prisão injusta de Lula se tornariam candidatos? Alguma surpresa?", questionou Pimenta pelo Twitter.

Em outra postagem, Pimenta publicou imagem de uma lata de lixo e disse que seria o lugar destinado na história para moro e Dallagnol.

Alguma surpresa? — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) November 4, 2021





Moro e Dallagnol, a história irá reservar um lugar especial para vocês! pic.twitter.com/q8U9SJLoi1 — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) November 4, 2021





