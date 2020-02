Pimenta responde a Guedes: parasita é Bolsonaro

"Parasita é Bolsonaro, que passou 30 anos como parlamentar, colocou esposa e três filhos na mesma função e agora está arrebentando e entregando a nação inteira para os amigos do Paulo Guedes, o intermediário da máfia financeira escolhido para conduzir a pilhagem", afirmou o líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (RS) edit

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (RS), repudiou a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, para quem os servidores públicos são 'parasitas'. "Parasita é Bolsonaro, que passou 30 anos como parlamentar, colocou esposa e três filhos na mesma função e agora está arrebentando e entregando a nação inteira para os amigos do Paulo Guedes, o intermediário da máfia financeira escolhido para conduzir a pilhagem", escreveu o parlamentar no Twitter.

Durante evento na FGV do Rio, Guedes afirmou que o "funcionalismo teve aumento 50% acima da inflação. Além disso, tem estabilidade na carreira e aposentadoria generosa". "O hospedeiro está morrendo, o cara (servidor) virou um parasita. O dinheiro não chega no povo e ele (servidor) quer reajuste automático", afirmou Guedes.