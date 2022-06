Pimenta sobre Jair Bolsonaro: 'canalha e vagabundo que trabalha contra o povo'

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) criticou neste domingo (19) a iniciativa de Jair Bolsonaro (PL), que vetou o despacho gratuito de bagagens. De acordo com o parlamentar, "o vagabundo trabalha contra o povo!".

"A retomada do despacho gratuito de bagagem foi vetada pelo Canalha. Sua única preocupação é garantir mais lucro às companhias aéreas, que não cumpriram a promessa de baixar passagens. O PT vai trabalhar para derrubar esse veto!", disse o petista no Twitter.

"Escândalos de propinas, viagens internacionais que não se converteram em benefícios ao Brasil, motociatas sem sentido e passeios milionários pagos com dinheiro público. Tudo isso escancara o despudor de um presidente vagabundo que despreza as necessidades do povo", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escândalos de propinas, viagens internacionais que não se converteram em benefícios ao Brasil, motociatas sem sentido e passeios milionários pagos com dinheiro público. Tudo isso escancara o despudor de um presidente VAGABUNDO que despreza as necessidades do povo. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) June 19, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vagabundo trabalha contra o povo!



A retomada do despacho gratuito de bagagem foi vetada pelo Canalha. Sua única preocupação é garantir mais lucro às companhias aéreas, que não cumpriram a promessa de baixar passagens.



O PT vai trabalhar para derrubar esse veto! — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) June 19, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE