Pimenta sobre negociação do PT com PSB: “ao que tudo indica, federação vai sair”

Revista Forum - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) comentou nesta segunda-feira (7) no Jornal da Fórum sobre a negociação do PT com o PSB para a concretização de uma federação partidária das duas siglas com PCdoB e PV para as eleições de outubro. “Ao que tudo indica, essa federação vai sair. Eu acho que está tudo se encaminhando para sair a federação”, disse Pimenta durante entrevista ao jornalista Miguel do Rosário, no Jornal da Fórum. Segundo o parlamentar, “o tempo está se esgotando” para uma definição, que deve acontecer até o carnaval.

“Os dois estados que têm pendência na relação entre PT e PSB são São Paulo e Rio Grande do Sul. Ainda não conversei com a presidenta Gleisi Hoffmann. Quero conversar com ela hoje porque depois da definição em Pernambuco, a tendência é que avance esse processo com relação aos demais estados. Quero entender como vai se desdobrar o processo em São Paulo porque vai ter repercussão no Rio Grande do Sul”, disse Pimenta à Fórum (leia a íntegra na Revista Forum).

