Pistoleiros invadem Terra Indígena Itapuã no RS e ateiam fogo na Casa de Reza e em dois carros

247 - O dirigente do PCO Renato Farac, que trabalha com assentamentos sem-terra na Bahia, informou nas redes sociais, neste domingo, 14, que a comunidade Pindó Mirim, Terra da Indígena Itapuã, do município de Viamão (RS), foi alvo de atentados de pistoleiros.

“Nesta madrugada, a comunidade Pindó Mirim, Terra Indígena Itapuã, município de Viamão (RS), foi atacada por pistoleiros que atearam fogo na Casa de Reza e em dois carros dentro da comunidade”, publicou nas redes sociais.

