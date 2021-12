Podemos teme manifestação da esquerda no ato de filiação de Dallagnol

Apoie o 247

247 - A direção do Podemos teme possíveis protestos no ato de filiação do ex-procurador Deltan Dallagnol à sigla, informa o Blog do Esmael. O ato de filiação acontecerá na sexta-feira, dia 10 de dezembro, às 11 horas, em Curitiba, no Hotel Mabu (Rua XV de Novembro, 830).

As manifestações são temidas pois o local costuma servir de ponto encontro de manifestantes de esquerda na capital paranaense.

O ato de filiação contará com as seguintes presenças: os senadores Flávio Arns, Oriovisto Guimarães e Alvaro Dias; a presidenta nacional do Podemos, deputada Renata Abreu (SP); e o presidente estadual da sigla, César Silvestri Filho.

Deltan Dallagnol quer entrar para a política após a extinção da força-tarefa da Lava Jato. No entanto, sua candidatura a deputado sofrerá pedido de impugnação de acordo com a Lei da Ficha Limpa.

