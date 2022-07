Polícia abre inquérito e investiga três pessoas por agressão contra Guaranho, assassino do dirigente petista

Guaranho é bolsonarista e invadiu uma festa de aniversário para matar Marcelo Arruda, tesoureiro do PT que comemorava 50 anos. Polícia não vê motivação política no crime edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil do Paraná abriu um inquérito para investigar três pessoas que foram filmadas reagindo com pontapés aos tiros disparados pelo policial penal bolsonarista Jorge José Guaranho, que assassinou o guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR), Marcelo Arruda, no sábado (9).

>>> Polícia conclui que assassinato de militante do PT por bolsonarista 'não teve motivação política'

Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos em uma festa com temática do PT. O bolsonarista, que foi ao local provocar Arruda, acabou invadindo a festa após uma discussão com o petista. Ele matou o guarda municipal, que por sua vez conseguiu reagir e também disparar contra Guaranho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ferido, Guaranho caiu ao chão, momento em que três convidados de Arruda o acertaram com pontapés, como mostram as filmagens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jair Bolsonaro (PL), quando questionado sobre sua parcela de culpa no episódio, já que incita seus apoiadores a tomarem condutas violentas, observou com mais atenção os pontapés recebidos por Guaranho do que o próprio assassinato do petista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE