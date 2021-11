Polícia Civil prende advogado suspeito de estuprar três crianças

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu preventivamente no domingo (7) um advogado suspeito de estuprar três crianças em um condomínio no município de Canoas (RS). O homem se apresentou à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). As informações foram publicadas pelo Gaúcha ZH.

Duas meninas, uma de oito e outra de nove anos, mais uma terceira criança que não teve idade e sexo revelados teriam sido as vítimas. De acordo com relatos, elas foram abusadas pelo homem dentro da residência dele, ao irem até o local brincar com o filho do suspeito.

O homem deve ser ouvido ainda nesta semana. Agentes não descartam a existência de outras vítimas.

