Polícia gaúcha contabiliza mais de 100 relatos de abuso sexual contra cirurgião plástico

247 - O cirurgião plástico Klaus Brodbeck acumula mais de 100 denúncias de mulheres que afirmam terem sido abusadas sexualmente por ele. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, os relatos indicam crimes contra a dignidade sexual, o que inclui como assédio sexual, importunação e estupro. A informação é do portal Band News.

Klaus foi preso na última sexta-feira (16), em Gramado, na serra gaúcha. A defesa afirma que o médico é inocente. De acordo com o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, se confirmadas as denúncias, o cirurgião pode perder o registro profissional

Famoso nas redes sociais, o médico foi alvo de uma operação policial na terça-feira (13) após denúncias de 12 mulheres. O primeiro caso que chegou ao conhecimento das autoridades foi registrado em 2003. Uma das denúncias narra fatos ocorridos em 1998.

