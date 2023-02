Polícia investiga caso de homem que morreu intoxicado após fazer tatuagem

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) investiga a morte do vendedor David Luiz Porto Santos, de Curitiba, que morreu logo após fazer uma tatuagem no braço. O tatuador José Manoel Vieira de Almeida é investigado.

Em depoimento à polícia, a esposa da vítima, Monike Caroline de Freitas, disse que o marido teve uma reação quase que imediata à lidocaína - substância anestésica usada pelo tatuador.

Ainda de acordo com Monike, o marido começou a passar mal depois do tatuador colocar um excesso de anestésico no braço da vítima. Ela conta que a única orientação dada pelo profissional foi de ‘colocar sal’ debaixo da língua.

"Na hora que estava limpando o excesso [do medicamento], meu marido perguntou o que ele tinha passado e ele [tatuador] falou que era um anestésico. Depois, ele começou a passar mal. O tatuador falou: ‘Dá sal pra ele’. O outro rapaz que estava junto deu o sal e coloquei debaixo da língua do meu esposo. Meu marido só fazia assim [balançava a cabeça] que não tava bem. Botei a mão no peito dele e falei pro tatuador que ele estava com o peito acelerado”, disse a mulher em entrevista ao G1.

“Laudo Instituto Médico Legal (IML) não precisou quantas vezes ou em que quantidade o medicamento foi aplicado em David, mas indicou que os exames são ‘sugestivos para intoxicação exógena por lidocaína’”, destaca a reportagem.

O caso aconteceu em 27 de agosto de 2021 e é investigado desde então.

