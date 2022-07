Polícia investiga morte do responsável pelas câmeras do clube onde tesoureiro do PT foi assassinado

Apoie o 247

Sputnik - Claudinei Coco Esquarcini, responsável pelas câmeras de segurança do clube Associação Esportiva Segurança Física Itaipu (Aresf), em Foz do Iguaçu, onde o tesoureiro do PT Marcelo Arruda foi assassinado pelo policial penal federal Jorge Guaranho, foi encontrado morto na tarde do último domingo (17), em Medianeira (PR).

A informação foi repassada ao portal Metrópoles pela família de Esquarcini, e confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná. Segundo a polícia, Esquarcini cometeu suicídio.

