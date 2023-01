Policiais são filmados colocando saco plástico na cabeça de uma mulher durante abordagem

Os oficiais trancaram a porta do bar durante a abordagem da mulher edit

247 - Uma dupla de policiais colocou um saco na cabeça de uma mulher durante uma abordagem em um bar na noite de domingo (1º) em Novo Hamburgo, a 44 km de Porto Alegre (RS).

Os oficiais trancaram a porta do bar durante a abordagem da mulher, mas uma pessoa conseguiu filmar através de uma fresta, segundo testemunhas afirmaram à polícia.

À RBS TV, afiliada da Rede Globo, a vítima disse que ela e o marido foram surpreendidos pela polícia enquanto bebiam cerveja em frente ao bar. O marido também teria tido a cabeça coberta por um saco plástico antes de ser algemado e agredido. Ainda segundo a vítima, os policiais roubaram dinheiro e bebida do estabelecimento.

"Dois homens fardados aparecem em condutas incompatíveis com a atividade policial militar", diz em nota o 3º Batalhão. A Corregedoria da Brigada Militar abriu um inquérito para apurar o caso e os dois oficiais foram afastados das ruas. (Com informações do UOL).

