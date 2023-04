Policiais voltam a prender suspeitos de integrar grupo neonazista em Santa Catarina

Investigadores apuram ligação de neonazistas com grupos internacionais em Santa Catarina, onde um jovem havia dito que todos os 'mendigos negros nordestinos devem ser fuzilados' edit

247 - A Polícia Civil de Santa Catarina voltou a prender dez homens suspeitos de participação em um grupo neonazista interestadual tendo ligação com grupos internacionais no estado. As prisões ocorreram em uma ação sigilosa dos agentes policiais na última semana, mas foi divulgada segunda-feira (24). De acordo com a polícia, o grupo de 10 homens foram detidos em novembro de 2022, mas foram soltos em março de 2023.

As prisões divulgadas nesta segunda (24) aconteceram em um contexto de criação de uma política nacional contra a violência nas escolas principalmente após o último dia 5 de abril, quando um homem invadiu uma creche e matou quatro crianças em uma creche no município de Blumenau (SC).

Nos últimos meses, a polícia catarinense descobriu a existência de uma filial de um grupo internacional de supremacia branca no Brasil, de acordo com informações do programa Fantástico, da Globo.

'Mendigos negros nordestinos devem ser fuzilados', diz jovem

Segundo a reportagem do Fantástico, publicada em outubro do ano passado, um jovem interagia no celular e usava o nome Aniversário de Führer, palavra que significa líder em alemão e que era associada ao ex-ditador Adolf Hitler (1889-1945). Uma pessoa escreve: "vamo matar mendigo amanhã". O jovem que usava o nome de Führer responde: "todos os mendigos negros nordestinos devem ser fuzilados".

Segundo as investigações, havia um plano do grupo para implantar no Brasil uma célula radical de supremacia branca. Dez homens foram presos e outras pessoas estão sendo investigadas suspeitas de fazerem parte da organização.

“De fato, encontramos um grupo de indivíduos adeptos e integrantes de uma organização skinhead neonazista transnacional. Localizamos toda a vestimenta utilizada por eles, toda a indumentária que identifica eles como um grupo neonazista”, afirmou o delegado Arthur de Oliveira Lopes.

Em SC, Paraná e Rio Grande do Sul germinam as sementes dos nazistas que, para lá, fugiram para escapar da punição pelos seus horrendos crimes. Não que não hajam nazistas também em outros estados, mas nos do Sul eles estão assustadoramente organizados e apoiando os Bolsonaro. https://t.co/Oech8gF7Hj — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) April 25, 2023





