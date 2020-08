Policial de Santa Catarina invade casa e agride quatro mulheres com cassetete (vídeo)

Um policial militar do município de Lages (SC) invadiu o apartamento de cinco amigas e agrediu as estudantes com um cassetete. As vítimas estavam comemorando a finalização de um TCC edit

247 - Um policial militar de Santa Catarina invadiu o apartamento de cinco amigas na cidade de Lages, nesta segunda-feira (3), e agrediu quatro delas com um cassetete.

Uma das vítimas afirmou que ela e as amigas estavam comemorando a finalização de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) quando o agente foi até o apartamento, por volta das 22h. Ele mora no mesmo condomínio das estudantes.

"Ele invadiu nosso apartamento com o cassetete e começou a nos bater porque estávamos comemorando o TCC de uma amiga nossa que mora com a gente", relatou a moradora. No vídeo, ele ainda ameaça: "Eu quero essa filmagem amanhã".

O Tenente Coronel Fabiano da Silva, do 6° Batalhão da Polícia Militar em Lages, determinou a instauração de um inquérito. O relato dele foi publicado no jornal Diario do Cotidiano.

De acordo com nota assinada pelo coronel, "o Comando do 6º Batalhão de Polícia Militar informa que tomou ciência dos vídeos e imagens disseminados em redes sociais, na noite da última segunda-feira, 03, em Lages".

"E, que logo após ter conhecimento dos fatos determinou a instauração do procedimento correcional competente para apuração", afirma. "O Policial Militar já estava em afastamento regulamentar por se encontrar em grupo de risco perante a Covid-19, e as ações ocorreram fora do âmbito profissional", continuou.

"A instituição afirma tratar-se de fato isolado que não condiz com a formação e a preparação dos policiais militares catarinenses. Ressalta ainda, que não coaduna com qualquer conduta irregular, bem como violência contra a mulher".





Mulheres são agredidas em Lages (SC), suspeito é policial militar que mora no mesmo edifício. pic.twitter.com/7VaMqTi4K6 — Gingol (@gingoldobrasil) August 4, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.