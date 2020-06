“Por favor, nos ajudem”, pede prefeito de Blumenau em meio à Covid-19

247 - O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt (Podemos), fez um apelo à população da cidade para colaborar no isolamento social. Apenas nos últimos 10 dias, o município teve um aumento de casos em torno de 39,4%, considerando os 1.097 testes positivos registrados até o dia 13 de junho.

"Por favor, nos ajudem […]. Cada cidadão tem uma parte importante nessa caminhada. Nos ajudem a vencer o coronavírus. Mantenha o distanciamento social, lave as mãos, use álcool gel, use máscara, não saia de casa se você não precisar", disse.

Dos 43 destinados exclusivamente para pacientes com coronavírus, 21 estavam ocupados na noite desta segunda-feira (22). De acordo com a prefeitura, 15 são de Blumenau, sendo 13 com testes positivos e dois aguardando os resultados. Outros seis internados nas UTIs do município vêm de outras cidades.

De acordo com o site do governo disponibilizado para atualizações das estatísticas da Covid-19, o estado de Santa Catarina tem ao menos 19.244 confirmações e 263 mortes provocadas pela doença.

Em nível nacional são 1,1 milhão de casos e 52,7 mil mortes. Há três semanas o Brasil lidera os registros de novas confirmações da Covid-19 no mundo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.