Porto Alegre registra primeira morte por coronavírus na região Sul

A primeira vítima fatal do novo coronavírus, no estado do Rio Grande do Sul, assim como na região Sul do país, é uma mulher de 91 anos de idade

247 - A primeira morte por coronavírus no estado do Rio Grande do Sul, e também na região Sul do país, foi confirmada pela prefeitura da cidade de Porto Alegre, nesta quarta-feira (25). O caso ainda não foi oficializado pelo Ministério da Saúde. A informação é do portal G1.

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, lamentou: "chegamos a um triste patamar".

"Deveríamos começar a contabilizar a contaminação do vírus pelo número de pessoas na UTI. Tinham nove confirmadas e 26 com suspeitas. A partir de hoje, temos o primeiro óbito, que é mais um número que passa a fazer parte do nosso acompanhamento”, diz Marchezan.

A vítima fatal é uma mulher de 91 anos de idade, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento.