Porto Alegre tem transmissão comunitária da variante de Manaus do coronavírus

Em nota publicada nesta terça-feira (2), as secretarias de Saúde de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul informaram que a capital gaúcha registra transmissão comunitária da variante brasileira do coronavírus, identificada pela primeira vez em Manaus. Isso significa que não é possível rastrear a origem da infecção e que ela já circula entre os moradores da cidade. A informação é do portal Zero Hora.

Segundo a reportagem, a identificação ocorreu em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Conforme o documento, foram identificados 21 casos de pessoas residentes em Porto Alegre com a nova variante.

"Em 13 dos 21 casos não foi possível estabelecer contato com pessoas que tenham viajado para localidades específicas — caracterizando a transmissão comunitária", explica o texto.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.