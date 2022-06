"Povo sabe quem é oportunista e cara de pau", diz Gleisi sobre Bolsonaro

Deputada afirma que a tentativa desesperada de adotar medidas eleitoreiras, como o aumento do Auxílio Brasil, "não vai salvar a pele" do atual chefe do executivo edit

247 - A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) foi às redes sociais para criticar as medidas eleitoreiras de Jair Bolsonaro (PL), que, a poucos meses da eleição presidencial, quer aumentar o Auxílio Brasil para R$ 600 e lançar o auxílio-caminhoneiro de R$ 1.000 para tentar conter o impacto da escalada do preço do diesel no País.

"Bolsonaro acha que aumentado Auxílio Brasil, vale-gás e dando auxílio aos caminhoneiros às vésperas das eleições vai salvar sua pele. Engana-se!", escreveu Gleisi.

A presidente nacional do PT lembrou que o atual chefe do executivo não se moveu para mudar a realidade da população antes, como poderia ter feito: "Se fosse preocupado com o povo tinha tomado medidas antes. Não fez".

Por isso, Gleisi entende que tais medidas não surtirão efeito positivo para Bolsonaro em sua tentativa de reeleição: "O povo sabe quem se preocupa com ele e quem é oportunista e cara de pau."

