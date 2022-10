PR: Governador Ratinho Júnior é reeleito no primeiro turno

Na corrida para o Senado no estado, o ex-juiz suspeito Sergio Moro (União) aparece na frente, com 34,59% dos votos edit

247 - O governador Ratinho Júnior tem 69,90% dos votos no Paraná e está reeleito em primeiro turno, mostra o cenário das 19h20 (de Brasília), com 65,34% das urnas apuradas. O segundo colocado, Requião (PT) tem 25,73%.

Senado

Na corrida para o Senado no estado, o ex-juiz suspeito Sergio Moro (União) aparece na frente, com 34,59% dos votos. Em segundo lugar está Paulo Martins (PL), com 28,92% e Álvaro Dias (Podemos) ocupa o terceiro lugar, com 23,30% dos votos.

Presidência

O cenário da disputa pela presidência da República no PR tem Jair Bolsonaro (PL) com 55,66% dos votos e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 35,22%.

