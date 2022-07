PR: Moro e Bolsonaro podem dividir palanque e Álvaro Dias enfrenta impasse ao Senado na chapa de Ratinho Jr

Antes de tomar sua decisão, Álvaro Dias, do Podemos, espera a realização dos encontros estaduais do PSD, do União Brasil e do PL edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) e o ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil), antigos aliados, devem estar no mesmo palanque no Paraná. Moro rompeu com Bolsonaro após deixar o Ministério da Justiça, acusando o chefe do Executivo de interferência na Polícia Federal (PF).

A chapa em questão no Paraná é encabeçada pelo governador Ratinho Jr. (PSD), que busca reeleição; a chapa espera uma definição do Podemos, do senador Alvaro Dias, que deixou a decisão sobre sua candidatura para 5 de agosto.

Segundo reportagem do Estado de S.Paulo , os acordos firmados por Ratinho incluem como candidatos ao Senado o deputado federal Paulo Martins (PL) e o deputado estadual Guto Silva (PP). Dias poder ter concorrendo com ele, na mesma aliança, pelo menos outros três nomes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes de tomar sua decisão, Dias espera a realização dos encontros estaduais do PSD, do União Brasil e do PL. O Estado de S.Paulo informa que o senador paranaense cobra um acordo que firmou com o governador em 2018. Neste ano, Ratinho Jr. manteve-se fiel e apoiou os senadores eleitos Oriovisto Guimarães e Flavio Arns, do Podemos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Dias, dependendo do desenrolar dos acordos, o Podemos pode lançar candidatura própria ao governo, seja com ele ou com Arns. “Vamos aguardar os movimentos até o dia 5 (de agosto). Se as coisas clarearem, pode até definir antes”, afirmou ao Estadão. “Ainda não conversamos (com o governador). Governo ou Senado, temos as duas opções.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se o Podemos ficar ao lado de Ratinho Jr, Moro e Bolsonaro dividirão palanque no Paraná.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.