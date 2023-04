Prefeito de 65 que casou com adolescente de 16 exonera sogra do cargo de secretária de Cultura, em Araucária

Marilene havia sido nomeada para o cargo em 13 de abril, apenas 24 horas após o prefeito, de 65 anos, ter se casado com a filha dela, edit

247 - O prefeito de Araucária, município localizado na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Hissam Hussein Dehaini, tomou a decisão de exonerar sua sogra, Marilene Rôde, do cargo de secretária de Cultura e Turismo. A exoneração foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (26).

De acordo com o G1, Marilene havia sido nomeada para o cargo em 13 de abril, apenas 24 horas após o prefeito, de 65 anos, ter se casado com a filha dela, uma adolescente de 16 anos. O casamento ocorreu logo após a jovem atingir a idade legal para formalizar a união. O Ministério Público do Paraná (MP-PR) informou que está investigando a situação para verificar se houve prática de nepotismo, considerado um ato de improbidade administrativa pela legislação federal.

