Prefeito de Curitiba quer cortar gratuidade do transporte de idosos para conter Covid

247 - Em meio à pandemia do novo coronavírus, que tem como reflexo uma grave crise financeira, o prefeito de Curitiba Rafael Greca (DEM) disse que pretende cortar a gratuidade do transporte coletivo para idosos em alguns momentos do dia.

A declaração foi dada em entrevista concedida à jornalista Leda Nagle nesta quinta-feira (7). O prefeito defende a flexibilização do isolamento social com a reabertura do comércio.

No entanto, a medida de cortar a gratuidade no transporte para os idosos, segundo ele, é para tentar conter o aumento do número de embarques nos ônibus ao longo da última semana, deste que é um dos principais grupos de risco da Covid-19.

“Eu estou querendo convencer os velhos a ficarem em casa, porque cansaram. Na quarta-feira (6), andaram de ônibus perto de 240 mil pessoas nos ônibus, sendo 30 mil idosos. Vamos limitar primeiro com apelo e depois vamos estudar se podemos cortar o passe gratuito”, disse Greca.

