Prefeito de Curitiba, Rafael Graca, e primeira-dama são internados com Covid-19

247 - O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), e a primeira-dama, Margarita Sansone, foram internados neste domingo (27) após testarem positivo para Covid-19. Os dois estão bem, segundo informou Greca pelo Twitter, e serão submetidos a “tratamento para pneumonia”.

“Minha amada Margarita Sansone e eu estamos sendo internados hoje, no Hospital Nossa Senhora das Graças, para tratamento de pneumonia. Estamos bem, seguíamos em isolamento domiciliar e testamos positivo para COVID-19”, escreveu Greca na rede social.

“Tomamos todos os cuidados sob acompanhamento do valoroso Dr. Clóvis Arns e sua equipe. Peço orações e pensamentos positivos, sigo com a minha infinita fé em Deus que tudo ficará bem”, acrescentou.

“Continuaremos aqui em minhas redes sociais a nossa vibrante campanha e pelo bem de Curitiba e dos curitibanos. #CuritibaVibraNoMeuCoração”.

