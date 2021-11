Prefeito do PDT no RS é esfaqueado no prédio da prefeitura

Apoie o 247

247 - O prefeito de Palmitinho (RS), Caetano Albarello (PDT), de 76 anos, foi esfaqueado por uma mulher na segunda-feira (22) no prédio da prefeitura. De acordo com a delegada Aline Palma, da Polícia Civil do RS, a agressão ocorreu após uma discordância sobre a medição de um loteamento para habitação social no município. A informação é do portal Época.

“Ela encontrou o prefeito em um corredor, onde começaram a conversar — e, aí, ela sacou essa arma que tinha na cintura e desferiu golpes”, afirmou a delegada ao Uol. O prefeito foi atingido por dois golpes no abdômen.

O prefeito foi socorrido e levado para o Hospital Santa Terezinha de Palmitinho. Depois, ele foi transferido ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, onde encontra-se internado em estado estável. Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, os ferimentos foram superficiais e não afetaram órgãos vitais. Caetano passou a noite no hospital e deve receber alta ainda nesta terça-feira (23).

