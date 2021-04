Prefeito é encontrado com tiro no peito; polícia diz que ele estava sozinho no gabinete

O disparo foi ouvido pelo irmão do prefeito, Flávio, que arrombou a porta e o encontrou edit

247 - O prefeito de Itapuca (RS), Marcos José Scorsatto, foi encontrado nesta sexta-feira, 9, em seu gabinete na prefeitura com um tiro no peito O tiro perfurou um dos pulmões, mas ele continua vivo.

Segundo a delegada Alice Jantsch Fernandes, as imagens das câmeras de monitoramento do local mostram o prefeito sozinho em seu gabinete quando ocorreu o disparo. O fato dele estar sozinho foi confirmado por testemunhas.

O disparo foi ouvido pelo irmão do prefeito, Flávio, que arrombou a porta e o encontrou.

Scorssatto, de 46 anos, está em seu terceiro mandato na Prefeitura de Itapuca. O prefeito é presidente do Consórcio Intermuncipal de Saúde do Vale do Taquari e da Associação Gaúcha dos Municípios.

