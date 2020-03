Prefeitura de Porto Alegre restringe circulação de pessoas com mais de 60 anos; multa pode ser acima de 400 reais

247 - A Prefeitura de Porto Alegre publicou um decreto neste domingo, 22, restringindo a circulação de pessoas acima de 60 anos por conta do coronavírus.

Caso um idoso seja flagrado nas ruas sem justificativa - como ir ao médico, por exemplo - poderá ser multado em mais de R$ 400, segundo a prefeitura. As pessoas com mais de 60 anos terão que estar com o documento de identificação para a checagem da idade pelos agentes de fiscalização.

Alteração foi feita nesta segunda-feira, 23, excluindo a medida para trabalhadores da área da saúde, segurança e demais serviços essenciais.

Segundo o texto, fica permitido apenas o deslocamento para atividades necessárias, como a ida ao hospital, além da saída para compras em mercados e farmácias.

Boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde afirma que são 85 casos de coronavírus confirmados no estado.