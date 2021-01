Presidente do Incra no RS, acusado de violar normas sanitárias, morre vítima da Covid-19

Tarso Teixeira havia sido denunciado ao Ministério Público do Trabalho no passado por desrespeitar as normas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus e por colocar a vida dos servidores em risco edit

247 - O presidente do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) no Rio Grande do Sul, Tarso Teixeira, morreu na manhã desta segunda-feira (4) vítima da Covid-19.

Teixeira havia sido denunciado ao Ministério Público do Trabalho no passado por desrespeitar as normas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus e por colocar a vida dos servidores em risco.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lamentou a morte do superintendente: “Ele estava realizando um grande trabalho no instituto para regularização de terras no estado. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos os colegas de trabalho”.

O conhecimento liberta. Saiba mais