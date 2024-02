Presidente do TRE-PR nega pressão sobre julgamento que pode resultar na cassação de Moro: 'não estou julgando a Lava Jato'

Não estou julgando a Lava-Jato. A Lava-Jato não tem nada a ver com o julgamento, a acusação é abuso de poder econômico”, disse o presidente do TRE-PR, Sigurd Bengtsson edit

247 - O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Sigurd Bengtsson, negou estar sob pressão em relação ao julgamento das ações que podem resultar na cassação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e afirmou que a Corte não tem relação com a Operação Lava-Jato, estando fora da zona de influência do ex-juiz suspeito. "A Lava-Jato não tem nada a ver com o julgamento, a acusação é abuso de poder econômico”, disse Bengtsson à coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

O julgamento das ações movidas pelo PT e pelo PL está marcado para o dia 1 de abril. Moro será julgado por suposto abuso de poder econômico, caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2022.

“Estamos julgando abuso de poder econômico de um candidato. A questão é político-eleitoral, não tem nada a ver com a atuação de Moro na Lava-Jato, estamos fazendo julgamento com a prova dos autos. Não estou julgando a Lava-Jato. A Lava-Jato não tem nada a ver com o julgamento, a acusação é abuso de poder econômico”, disse o magistrado.

Bengtsson também avalia como “má-fé” e desconhecimento as alegações de que o Moro teria alguma influência sobre a o TRE-PR. “É má-fé dizer isso, até porque revela um desconhecimento da composição do tribunal. Qual a composição do TRE? Temos dois juízes estaduais, que não atuaram em processos relacionados ao Moro (de Lava-Jato), dois desembargadores estaduais, que nunca atuaram em processo de Lava-Jato, dois juristas oriundos da classe dos advogados, e por fim temos uma cadeira da Justiça Federal, em que algum membro eventualmente pode ter participado de algum julgamento (de Lava-Jato), mas não desqualifica o juiz ter atuado em algum processo de operação” afirmou.

O magistrado também negou que algum pedido de vista possa atrasar o julgamento. “Um pedido de vista não causa atraso, porque se tiver pedido de vista prossegue na outra semana, é um prazo pequeno, ninguém vai pedir vista e ficar com o processo por um mês. Vai ficar por uma semana, 10 dias no máximo (tempo previsto no regimento interno do tribunal)”, afirmou.

