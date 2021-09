Preso, homem que assediou ciclista diz não ter visto a vítima

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil de Palmas, no Paraná, prendeu o homem acusado de assediar e atropelar a ciclista Andressa Lustosa, de 25 anos, no domingo (26/9). Ele alega não ter visto a vítima.

Imagens do episódio mostram o homem, que estava no banco de passageiro de um carro branco com outros três homens, coloca o braço na janela para tocar o corpo da mulher, que se desequilibrou e caiu logo em seguida.

O acusado argumentou que já estava com o braço para fora do veículo. “Segundo ele, ele já estava com o braço para fora do veículo e que não se deu conta de que havia acertado a ciclista. (...) Só que na verdade nós verificamos no vídeo que o indivíduo está com braço recolhido, o veículo inclusive está em outra faixa, faz a aproximação e nesse momento que esse indivíduo, hoje preso em flagrante, põe o braço para fora no intuito de importunar a vítima”, contou o delegado Felipe Souza em entrevista coletiva.

Souza ressaltou que além do grave crime de importunação sexual, o homem ainda colocou em risco a vida de Andressa. “Andressa caiu no chão e o veículo quase passou por cima do corpo dela".

Um dos outros homens que estavam no veículo contou que todos estavam embriagados na hora do crime. “Este indivíduo afirmou que disse aos outros três para desistirem da ideia de passar a mão na menina, mas ainda assim aconteceu”.

"Então, o condutor e o passageiro, os dois, serão indiciados por importunação sexual e lesão corporal porque tinham plena consciência e controle da ação”, disse o delegado.

