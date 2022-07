Procurador do MP do Paraná diz que assassinato de Marcelo Arruda teve motivação política, mas elogia relatório da Polícia Civil

Apoie o 247

247 - O procurador Rodrigo Chemim, do Ministério Público do Paraná, afirmou que o assassinato do militante petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu (PR), "teve evidente motivação política", mas que o caso não pode ser considerado um crime político tecnicamente.

A delegada da Polícia Civil do Paraná responsável pelo inquérito, Camila Cecconelli, concluiu que o crime não teve motivação política, o que gerou amplas críticas à investigação.

Chemin avalia que, apesar de a motivação política estar clara, o relatório da polícia "está tecnicamente perfeito". "A Constituição Federal não define o que sejam crimes políticos. A doutrina e jurisprudência interpretavam que os crimes políticos eram aqueles da velha Lei de Segurança Nacional. A LSN foi revogada pela Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito. O homicídio de Foz não se encaixa nos tipos da nova lei", explicou em sua rede social.

