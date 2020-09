Professor que perdeu eleição interna e amigo de deputado bolsonarista é o novo reitor da UFRGS

Jair Bolsonaro nomeou o professor Carlos André Bulhões Mendes como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Aliado do deputado Bibo Nunes (PSL-RS), o docente foi o último colocado da lista tríplice em consulta interna da universidade. É "o fim da democracia interna das universidades", criticou a ex-deputada Manuela D'Ávila (PCdoB) edit