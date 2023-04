Professora diz que trancou bebês no banheiro para salvar crianças de assassino em Blumenau

Apoie o 247

ICL

247 - A professora Simone Aparecida Camargo disse que trancou algumas crianças dentro do banheiro para salvá-las de um homem responsável pelo assassinato de quatro crianças nesta quarta-feira (5) na Creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau (SC).

"Minha parceira de sala chegou correndo dizendo 'fecha a porta, fecha a janela porque um cara assaltou o posto'. Pensamos que era um assalto porque ele invadiu a escola. Fechei os bebês no banheiro, depois vieram na porta dizendo que ele 'veio matando', ele foi no parque para matar. No parquinho, a turma do pré estava toda no parque fazendo uma roda de conversa. Ele tinha mais que uma arma", relatou a professora à NSC TV.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma política nacional de enfrentamento à violência nas escolas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que serão disponibilizados R$ 150 milhões a estados e a municípios para fortalecer rondas policiais escolares.

