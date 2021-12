Prova da UFPel trouxe o protesto 'Fora Bolsonaro' cifrado nas instruções

Apoie o 247

Fórum - Uma prova de ingresso aplicada ao longo do Ensino Médio que dá acesso a vagas na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no Rio Grande do Sul, trouxe a frase ‘Fora Bolsonaro’ na folha de instruções iniciais. O protesto foi feito de maneira cifrada, utilizando sílabas em negrito no corpo do texto.

O exame do Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE) foi aplicado na cidade gaúcha no sábado (4) e a audácia do formulador das orientações para a realização do teste viralizou nas redes sociais, ganhando aplausos e elogios por parte de vários jovens e professores, visto que Jair Bolsonaro, um radical de extrema direita, declarou guerra à área da Educação desde que chegou ao Palácio do Planalto, insultando professores e alunos com palavras como “vagabundos” e “maconheiros”, além dos habituais adjetivos “militantes”, “esquerdistas” e “comunistas”, que no vocabulário dos ultrarreacionários soam como xingamentos.

