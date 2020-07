'Próximos 15 dias serão cruciais. Se puder, fique em casa', alerta governador Eduardo Leite sobre a Covid-19

"Os próximos 15 dias serão cruciais. Se puder, fique em casa", afirmou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) edit

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), alertou nesta quinta-feira (2) sobre o coronavírus no estado. "Os próximos 15 dias serão cruciais. Se puder, fique em casa", afirmou o chefe do Executivo estadual em vídeo. De acordo com o site disponibilizado pelo governo federal para atualizações de dados da Covid-19, o RS tem 28.171 confirmações e 636 mortes provocadas pela doença. A taxa de ocupação de leitos UTI geral está em 72,1% (1.551 pacientes em 2.151 leitos de UTI).

"É fundamental que, nos próximos 15 dias, retomemos os níveis de isolamento intenso que observamos no início de abril. Vivíamos, naqueles dias, os primeiros movimentos de convivência com a doença. Agora, eu sei, estamos todos cansados, pois somos todos humanos, mas não é hora de desistir. Pelo contrário, diante do momento mais crítico, a nossa melhor resposta ainda é a persistência", complementou o governador.

O chefe do Executivo afirmou que o Rio Grande do Sul está ampliando em 75% a capacidade hospitalar - de 933 leitos UTI adulto SUS antes da pandemia. Agora o total deve chegar a 1.630 nos próximos dias.

"Apesar de todo este trabalho, julho chegou com a pior das notícias: estamos com o sinal de alerta ligado pelo ritmo de ocupação das nossas UTIs. Confiamos nos efeitos de contenção do nosso modelo de Distanciamento Controlado, mas o modelo só se concretiza a partir do comportamento das pessoas. Sobretudo em regiões de bandeira vermelha, chegou a hora de mais uma dose de esforço", disse.

