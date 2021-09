PSB lança pré-candidatura de Beto Albuquerque no RS e quer apoio do PT

O PSB lançará neste final de semana a pré-candidatura do ex-deputado Beto Albuquerque ao governo do Rio Grande do Sul e iniciou conversas para ter apoio do PT edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O PSB lançará neste sábado (4) a pré-candidatura do advogado e ex-deputado federal Beto Albuquerque ao governo do Rio Grande do Sul. De acordo com o portal Socialismo Criativo, a direção nacional do PSB espera conseguir o apoio do PT no estado.

"É para frente que a gente anda, e é para frente que o Rio Grande do Sul tem de andar", disse Albuquerque ao Correio do Povo. "Não é só comemorando façanhas passadas que vamos avançar no tempo e gerar esperanças. Com criatividade, podemos, sem dúvida, pavimentar o caminho para o futuro com melhores condições para o Rio Grande", acrescentou.

O Rio Grande do Sul é governado por Eduardo Leite (PSDB) e já como pré-candidato o senador Luiz Carlos Heinze (PP). Heinze faz parte da tropa de choque bolsonarista na CPI da Covid.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE