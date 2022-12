PSC e Câmara de Florianópolis irão investigar conduta de vereador que assediou parlamentar do PT

Apoie o 247

247 - O Partido Social Cristão (PSC) informou que irá abrir um procedimento para investigar a conduta do vereador Marquinhos da Silva pelo assédio cometido contra a também vereadora Carla Ayres (PT) durante sessão na Câmara de Vereadores de Florianópolis (SC) na quarta-feira (7). O assédio foi filmado pelas câmaras da Casa Legislativa e denunciado pela vereadora por meio das redes sociais.

Segundo o G1, o diretório nacional do PSC informou por meio de nota que “defende o respeito incondicional às mulheres e não compactua com nenhuma atitude de seus filiados que possa constranger ou colocar em risco a integridade física e emocional das mulheres. O partido acompanhará as investigações sobre o caso e vai orientar o diretório estadual a abrir sindicância para apurar os fatos”.

Também em nota, a presidência da Câmara de Florianópolis afirmou repudiar “todo e qualquer ato e reafirma sua atuação no combate contínuo de toda e qualquer ação de violência contra as mulheres. Sobre o caso denunciado, tão logo o processo chegue à Mesa Diretora, será realizada a apuração dos fatos seguindo os ritos administrativos disciplinares desta Casa Legislativa”.

