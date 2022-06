PSDB cobra MDB por apoio a Leite no Rio Grande do Sul, mas caciques estaduais resistem

Dirigentes do MDB gaúcho querem ter candidato próprio ao governo do Rio Grande do Sul, o que pode prejudicar aliança com tucanos na candidatura de Simone Tebet edit

247 - O diretório estadual do PSDB do Rio Grande do Sul enviou, nesta quinta-feira, 23, uma carta cobrando apoio do MDB do estado para apoiar a chapa do ex-governador Eduardo Leite (PSDB) para o governo estadual. Os dois partidos estão aliados em torno da candidatura da senadora Simone Tebet (MDB), da chamada “terceira via”, para a presidência da República.

No Rio Grande do Sul, o MDB estadual tem resistido às pressões da direção nacional para abrir mão da pré-candidatura do deputado Gabriel Souza ao governo gaúcho, apesar dos apelos do presidente nacional do partido, Baleia Rossi.

Em entrevista ao jornal O Globo, Leite afirmou que a falta de contrapartida na eleição gaúcha pode ameaçar o apoio do PSDB a Tebet.

Segundo reportagem do jornal, a direção do MDB estaria ameaçando cortar os recursos da campanha de Souza e “ainda assim, emedebistas dizem que a única chance de desistirem da candidatura seria por meio de uma intervenção nacional”.

Nesta quinta, dirigentes do MDB gaúcho se reuniram com Ana Amélia Lemos, que deve ser candidata ao Senado na chapa de Leite; e estavam presentes o ex-ministro Eliseu Padilha, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o ex-prefeito José Fogaça, além do próprio Gabriel Souza.

“O movimento foi lido como uma forma de enfraquecer o palanque de Leite, já que foi cogitada a possibilidade de Ana Amélia concorrer ao senado na composição com o MDB. Fontes ligadas a direção nacional da sigla, no entanto, minimizam a articulação e dizem que confiam na aliança e sugerem que as lideranças locais vão ceder nas próximas semanas”, informa O Globo.

