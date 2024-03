Psol retira pré-candidatura de Luciana Genro a prefeita de Porto Alegre e anuncia apoio a Maria do Rosário

Presidente do PT, Gleisi disse ter recebido com alegria a decisão e destacou: "já somos PT, Psol, PCdoB, PV e Rede e seguimos em diálogo no campo da democracia" edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O diretório municipal do Psol Porto Alegre decidiu pela retirada da pré-candidatura de Luciana Genro a prefeita da cidade. A sigla apoiará a pré-candidata do PT, Maria do Rosário, e quer indicar Tamyres Filgueira para vice. "É oficial! O diretório municipal do Psol Porto Alegre deliberou pela retirada do meu nome como pré-candidata a prefeita e o apoio a Maria do Rosário, com indicação da nossa companheira Tamyres Filgueira como pré-candidata a vice! Uma articulação importante, encabeçada pelo Roberto Robaina, líder da oposição ao governo Melo e presidente municipal do Psol!", publicou Luciana Genro no X, antigo Twitter, neste sábado (2)

A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse que o partido recebe com alegria a decisão. "Porto Alegre já está construindo a unidade! Na cidade do Orçamento Participativo e do Forum Social Mundial, o PT recebe com alegria a decisão do Psol de retirar a pré-candidatura legítima de Luciana Genro e apoiar Maria do Rosário. Já somos PT, Psol, PCdoB, PV e Rede e seguimos em diálogo no campo da democracia e do presidente Lula. Nosso reconhecimento ao empenho do presidente Roberto Robaina, Tamyres [Filgueira] e Luciana", publicou.

continua após o anúncio

É oficial! ✊🏼 O diretório municipal do PSOL Porto Alegre deliberou pela retirada do meu nome como pré-candidata a prefeita e o apoio à @mariadorosario, com indicação da nossa companheira @TamyresPsol como pré-candidata a vice! Uma articulação importante, encabeçada pelo… pic.twitter.com/uIRSmDwQXO — Luciana Genro (@lucianagenro) March 2, 2024





continua após o anúncio

Porto Alegre já está construindo a unidade! Na cidade do Orçamento Participativo e do Forum Social Mundial, o @PT recebe com alegria a decisão do @PSOL de retirar a pré-candidatura legítima de @LucianaGenro e apoiar @MariadoRosario. Já somos @PT, @PSOL,@PCdoB, @PV e @Rede e… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 2, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: