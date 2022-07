PSOL sinaliza abertura para compor chapa com o PT no RS

Entrada do ex-governador Olívio Dutra como candidato ao Senado abriu canal de diálogo com o PSol, que lançou Pedro Ruas ao governo gaúcho edit

247 - O PT recebeu sinalizações de que o PSOL está interessado em conversar sobre a composição de uma chapa unificada no Rio Grande do Sul, onde a esquerda está divida em relação à corrida ao governo.

Os psolistas lançaram Pedro Ruas como candidato, enquanto o PT mantém seu plano de lançar Edegar Pretto. Já o PSB reafirmou seu desejo de ter candidatura própria no estado.

Segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, dirigentes petistas afirmaram que a entrada do ex-governador Olívio Dutra (PT) como candidato ao Senado embaralhou as peças no tabuleiro estadual. Dutra encabeçará um mandato coletivo que será conduzido junto com dois suplentes em caso de eleição. Os suplentes ainda não foram definidos.

