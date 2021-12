PT confirma Edegar Pretto como pré-candidato ao governo do RS

Apoie o 247

Brasil de Fato - “Não vamos tolerar a fome, num estado que produz tanto. Nós vamos reconstruir esse Rio Grande com um potente programa de ajuda, de políticas públicas específicas para os setores produtivos”, declarou o deputado Edegar Pretto na Conferência Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), que ocorreu no sábado (18) e lotou o Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.

O evento oficializou a pré-candidatura de Pretto ao governo do estado, que havia sido confirmada em setembro, e marcou o início dos diálogos para a formalização do Programa de Governo, na disputa das eleições do Rio Grande do Sul em 2022. A partir de agora, o pré-candidato parte para uma segunda fase, priorizando as assembleias populares em todas as regiões. Serão debatidas propostas e realizados diagnósticos a respeito do que o partido e a sociedade consideram fundamentais para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, com foco em temas sociais, econômicos, entre outros.

Foi com aplausos, euforia e ao som do jingle do Lula, que o presidente do PT RS, deputado federal Paulo Pimenta, chamou Edegar Pretto ao palco, juntamente com o ex-governador Tarso Genro, deputados e deputadas estaduais e federais, prefeitos, lideranças do partido, de sindicatos e movimentos populares Um dos pontos altos do evento foi o ato de confirmação oficial do nome de Edegar Pretto como pré-candidato do PT ao governo gaúcho. Conduzidos por Pimenta, os participantes levantaram as credenciais num gesto simbólico de deliberação e aprovação da pré-candidatura.

“Esta é a maior missão da minha vida e o tamanho da minha responsabilidade é imenso. Eu estou com a coragem de um leão. Estarei ao lado do presidente Lula e não nos faltará esforço e energia para formar uma frente ampla”, disse Edegar Pretto. Ele lembrou da força do partido que integra desde o início da sua vida política. “Vocês são a extensão das raízes profundas que faz brotar a resistência do maior partido de esquerda da América Latina. Se aqui estou, é porque tenho o apoio das nossas bancadas, lideranças, dirigentes e militantes. Minha homenagem e gratidão a todas as correntes do PT”, ressaltou o pré-candidato.

O ex-governador Tarso Genro falou da trajetória de luta política, da retidão de caráter e do desempenho extraordinário de Edegar Pretto como parlamentar, que agora tem um novo e importante papel. “Ele vem a ocupar esse lugar central na liderança política do nosso partido, do nosso estado e de uma grande frente contra o fascismo, e para auxiliar Lula a retomar a ofensiva democrática e popular em todo o país”, pontuou. Disse ainda que, ao ver o auditório lotado durante a conferência, lembrou de momentos históricos e ímpares, das conquistas de décadas do PT, no Legislativo e no Executivo. “Este é um momento épico do nosso partido”, observou.

O ex-governador Olívio Dutra e o senador Paulo Paim não participaram presencialmente, mas enviaram vídeos saudando os participantes e falando do momento político e desafiador que o estado e o país vivem. Olívio destacou a importância da conferência para a ratificação da pré-candidatura de Edegar Pretto e disse que o PT tem um novo desafio. “Na história do nosso partido, nós estamos desafiados a levar essa boa luta. O PT não se curva e não foge de nenhum debate, todos eles importam ao povo brasileiro e a cada um de nós. Enquanto houver uma injustiça a uma pessoa ou a um grupo, a uma etnia nesse país de desigualdades, nós estaremos combatendo”, salientou. “Essa, com certeza, será a eleição mais importante das nossas vidas. Estaremos juntos na caminhada para termos Lula no Palácio do Planalto em Brasília e Edegar Pretto no Piratini, em janeiro de 2023”, afirmou Paim.

O presidente do PT RS reforçou que Edegar Pretto tem agora a tarefa de construir um palanque forte para o ex-presidente Lula no Rio Grande do Sul, e coordenar o debate sobre o Programa de Governo para o Piratini. Entre as prioridades, segundo ele, está o combate à fome e à miséria, através de uma política de distribuição de renda, com geração de empregos e oportunidades, e enfrentamento de problemas estruturais, como a injustiça e a desigualdade. “Nosso governo é um governo que olha para o Rio Grande do Sul e para o Brasil como um todo, mas tem um olhar especial para aqueles que mais precisam. Essa é uma marca dos governos do PT e, com certeza, será uma marca do Programa de Governo do Edegar e do presidente Lula”, adiantou.

Também foram convidados para a conferência diversos partidos do campo progressista, como o PCdoB, PSB, PDT, PSOL e PV. Para os petistas, a convergência entre as siglas de esquerda é enriquecedora porque possibilita o debate de ideias para o enfrentamento à maior crise sanitária, social e econômica desta geração, vivida no país. O presidente estadual do PCdoB, Juliano Rosso, defendeu a construção de um amplo movimento. “Precisamos construir uma unidade do nosso campo político para irmos ao segundo turno e ganharmos. Nomes, programa e projetos nós temos.” Já o presidente estadual do PSB, Mário Bruck, afirmou que mais do que nunca é necessário que as forças progressistas encontrem os caminhos para a convergência para combater o autoritarismo que tem causado tanto mal ao povo brasileiro. “Temos que ter a capacidade e a grandeza de enxergar o que nos une. O RS precisa das forças progressistas que têm comprometimento com a sociedade gaúcha.”

