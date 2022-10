PT defende ‘voto crítico’ em Eduardo Leite contra Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul

O partido diz ter divergências com o tucano, mas afirma ser ‘hora de defender o Rio Grande da ameaça’ do bolsonarismo edit

Carta Capital - O diretório do PT no Rio Grande do Sul defendeu nesta segunda-feira 24 o “voto crítico” no ex-governador Eduardo Leite (PSDB), que disputa o segundo turno contra o ex-ministro Onyx Lorenzoni, candidato de Jair Bolsonaro (PL). O partido argumenta que o tucano é o único capaz de derrotar o bolsonarismo no estado.

“Em conformidade com a Resolução Partidária aprovada em 10 de outubro último, e em decorrência dela, compreendendo o momento político que vivemos, decidimos recomendar o voto crítico em Eduardo Leite no domingo próximo, esperando com este gesto que todos aqueles comprometidos com a democracia se unam para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo neste segundo turno”, afirma o comando petista.

A nota é assinada pelo presidente estadual do PT, Paulo Pimenta, pelos ex-governadores Olívio Dutra (PT) e Tarso Genro (PSDB), pelo senador Paulo Paim e pelo candidato derrotado ao governo Edegar Pretto.

